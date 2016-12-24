Наркоманская парочка из Пензы выбрала Саранск для распространения «дури»

По информации МВД по РМ, в столице Мордовии в руки полицейских попала парочка сожителей из Пензы - они подозреваются в незаконном обороте наркотиков.

56-летняя женщина и ее 44-летний гражданский супруг прибыли в Саранск с наркотической миссией еще зимой этого года. С собой они привезли метилэфедрон для размещения закладок на территории республики. При этом, для конспирации они переодически меняли съемные квартиры.

В дальнейшем сами сидящие на наркотиках гастролеры забрали из тайника в Саранске еще одну партию «синтетики», которую планировали реализовать не только на территории Мордовии, но и в своей Пензенской области.

В апреле немолодую и уже имеющую богатый опыт в наркоторговле дамочку на улице Гагарина в столице Мордовии остановили оперативники УНК МВД по РМ. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у нее шесть пакетиков с метилэфедроном общей массой около 5 граммов. Во время обследования жилища криминальных гостей была изъята еще часть наркотических средств общим весом более 182 граммов. Также был обнаружен упаковочный материал, весы, изолента, пустые зип-пакеты, мобильные телефоны и денежные средства.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы.