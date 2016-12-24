Служба занятости Мордовии помогает бывшим заключенным найти работу

С начала года специалисты кадрового центра провели в Мордовии 4 выездные консультации для граждан, которые готовятся к освобождению из мест лишения свободы.

85 граждан, у которых заканчивается срок заключения, узнали у специалистов ведомства о ситуации на рынке труда и возможностях по подбору работы.

Выездные консультации проводились в исправительных колониях №6, №11 и №14. Соискателям были предложены вакансии на трех предприятиях - ООО «Комби С», ООО «Метраж», ООО «Мапо». Особым спросом пользуются подсобные рабочие, электромонтеры, животноводы, дворники. Заключенных интересовал широкий спектр вопросов, из наиболее частых - условия работы, оплата труда и социальные гарантии.

«Подобные мероприятия способствуют более эффективному и своевременному оказанию помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Такие выезды проводятся в рамках работы по организации трудоустройства и сокращения рецидивной преступности среди граждан, готовящихся к освобождению», - отметили в службе занятости.

Напомним, в 2024 году Мордовия вошла в проект комплексной модернизации центров занятости в рамках нацпроекта «Демография». Всего в регионе будут преобразованы 19 центров занятости.