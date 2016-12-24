57-летняя дама из Саранска по «милости» аферистов лишилась трех миллионов рублей

Репортер

Тонны информации по уловкам разномастных телефонных жуликов никак не повлияли на действия жительницы мордовской столицы. Она целый месяц послушно следовала рекомендациям махинаторов и в результате понесла огромный финансовый ущерб.

Как сообщает МВД по РМ, к полицейским в Саранске с заявлением обратилась 57-летняя местная жительница. Судя по ее рассказу, в мошеннической операции против нее участвовали несколько персонажей.

Сначала она пообщалась с мнимым работником компании сотовой связи. Он интересовался продлением договора на обслуживание СИМ-карты. Для этого требовалось назвать код, поступивший женщине в смс.

Разумеется, никакого продления договора делать было не нужно, мошенникам просто требовался проверочный код, чтобы получить доступ к личным данным жертвы. Вскоре ей позвонили якобы уже с портала Госуслуг с тревожным сообщением, что к ее профилю привязаны 4 посторонних абонентских номера.

Вступивший затем в разговор фальшивый работник банка подтвердил, что из-за взлома аккаунта злоумышленники явно постараются повесить на женщину кредиты. Он предложил даме действовать на опережение и самой заключить кредитные договоры, а все полученные средства перечислить на «защищенные депозиты».

Махинаторы дурили голову жительнице Саранска целый месяц. Чтобы быть постоянно с ними на связи женщина даже приобрела еще один мобильный телефон. Она оформила ряд кредитов, обналичила деньги и перевела на сторонние счета в общей сложности 3 миллиона 10 тысяч рублей.

В конечном счете, после очередного общения с аферистами потерпевшая заподозрила что-то неладное и направилась в полицию. По данному факту в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и устанавливаются личности причастных к совершению преступления.

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