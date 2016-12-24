В Саранске пройдет ежегодный межрегиональный земельный форум «Мастор»

27-28 мая 2024 года при участии Росимущества на площадке Республики Мордовия пройдет ежегодный межрегиональный земельный Форум «Мастор». Мероприятие проводится в целях организации диалога и обмена опытом в земельно-имущественных отношениях между федеральными и региональными органами власти для увеличения эффективности распоряжения земельно-имущественным ресурсом Российской Федерации. Это некоммерческая площадка для профессионального общения специалистов и экспертов земельно-имущественного комплекса.

Впервые мероприятие прошло в Саранске в 2023 году как межрегиональный земельный форум «Мастор-2023». Для участия были приглашены представители 35 регионов. Спикерами «Мастор-2023» стали представители Росимущества, руководители региональных ведомств по управлению земельными и имущественными отношениям Московской области и Республики Крым. «Мастор–2023» получил высокие оценки от участников и мероприятие было решено сделать регулярным.

В 2024 году для участия в Форуме приглашены представители органов власти всех 89 субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия по управлению государственным имуществом. Запланировано проведение 6 тематических секций на двух площадках и общего пленарного заседания,на которых выступят около 40 спикеров - руководители органов исполнительной власти РФ, сенаторы, депутаты, ученые. Так как Мордовия является регионом пилотного внедрения федеральных проектов по проектированию на платформе «Гостех» и Государственной информационной системы типового облачного решения в контрольно-надзорной деятельности (ГИС ТОР КНД) в муниципальном земельном контроле, большой блок Форума будет посвящен цифровизации земельно-имущественного комплекса.

Для участников форума «Мастор» открыт сайт www.mastorm.ru, на котором можно зарегистрироваться и выбрать подходящую секцию.