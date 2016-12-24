Юные бизнесмены Мордовии представили на конкурсе оригинальные бизнес-проекты

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжают оказывать поддержку субъектам МСП Мордовии. 26 апреля в Саранске были подведены итоги городского конкурса бизнес-проектов «Юный предприниматель - 2024». Это мероприятие организовано при участии Министерства образования РМ и проходило в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Первый этап конкурса проходил с начала года в заочном формате. В течение трех месяцев юные бизнесмены присылали свои работы на конкурс. 26 апреля финалисты продемонстрировали перед членами жюри свои оригинальные бизнес-проекты.

«Каждый из вас большой молодец. Я и все остальные члены жюри были приятно удивлены тем, насколько грамотно вы подошли к этой конкурсной работе. Каждое эссе заслуживает аплодисментов, как и умение держаться на сцене, защищать свои проекты, - обратилась к ребятам председатель жюри, директор Центра «Мой бизнес» Елена Калачина. - Желаю вам и дальше развивать в себе навыки предпринимательства. В будущем ждем вас в нашем центре, где мы обязательно поддержим ваш бизнес-проект».

Елена Калачина поблагодарила организаторов конкурса за то, что они помогают выявить у детей творческий потенциал и поддерживают их стремление развивать предпринимательские навыки. Участников, которые занимаются рукоделием, она пригласила на ярмарку самозанятых.

Как отмечают в Минэкономики РМ, по итогам конкурса все призеры и победители отмечены памятными подарками.