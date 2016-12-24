В Краснослободском районе продолжается рекультивация свалки

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В рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в Мордовии продолжают ликвидировать несанкционированные свалки твердых бытовых отходов. Одна из них находится в Краснослободском районе.
Работы там начались весной 2023 года и ведутся по графику. Сейчас идет технический этап рекультивации. Подготовлен котлован, в который в скором времени начнут укладывать бентонитовые маты. Затем на них будут перемещены свалочные массы.
Фактическая строительная готовность объекта составляет 39%. Завершить рекультивацию свалки планируют в этом году.
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