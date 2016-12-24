На дороге под Саранском водитель «Логана» при обгоне врезался в трактор

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По информации Госавтоинспекции республики, 26 апреля в 12.30 на автодороге «Саранск - Б.Березники» 36-летний водитель автомашины «Рено Логан», по предварительным данным, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с трактором «Белорус» под управлением 20-летнего парня.
В результате ДТП водитель легковушки с различными травмами доставлялся в Республиканскую центральную клиническую больницу, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
Как отмечается, виновник дорожного инцидента отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что на него был составлен соответствующий протокол. Водитель трактора трезв.
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В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
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