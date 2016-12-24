В Старошайговском районе приступили к ремонту сельского клуба

В селе Конопать Старошайговского района Мордовии начался ремонт сельского клуба. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура».

Кирпичное одноэтажное здание площадью 251 м2 построено в 1962 году. Все эти годы Конопатский сельский клуб был центром досуга для жителей села. Сотрудники учреждения культуры в своей работе стремились охватить все слои населения: активно работали с детьми, с подростками и молодежью, взрослым населением и со старшим поколением. При клубе создан ансамбль «Россиянка» и другие клубные формирования.

Ремонт здания начался в конце марта этого года, завершить его планируется до сентября. После обновления материально-технической базы появится возможность использовать новые формы и методы в работе учреждения, расширится спектр услуг, оказываемых на платной и бесплатной основе, увеличится количество посетителей.