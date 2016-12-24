В Мордовии сельский чиновник ответит в суде за хищение денег

По информации Следственного комитета по РМ, в Ардатовском районе по обвинению в мошенничестве перед судом предстанет бывший глава сельского поселения.

По данным следствия, весной 2021 года 44-летний обвиняемый изготовил фиктивные документы, согласно которым местным жителем производилась очистка сельских дорог от снега. В действительности данные работы тот не выполнял, но это позволило главе сельского поселения незаконно списать и потратить на личные нужды более 18 тысяч рублей.

Аналогичным образом в 2022 и 2023 годах им были похищены денежные средства в размере более 37 тысяч и 39 тысяч рублей, соответственно. В ходе следствия вину мужчина признал полностью и возместил причиненный ущерб.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.