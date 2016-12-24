В Мордовии сельский чиновник ответит в суде за хищение денег

«Пожарно-спасательный спорт идет из жизни»
Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
По информации Следственного комитета по РМ, в Ардатовском районе по обвинению в мошенничестве перед судом предстанет бывший глава сельского поселения.
По данным следствия, весной 2021 года 44-летний обвиняемый изготовил фиктивные документы, согласно которым местным жителем производилась очистка сельских дорог от снега. В действительности данные работы тот не выполнял, но это позволило главе сельского поселения незаконно списать и потратить на личные нужды более 18 тысяч рублей.
Аналогичным образом в 2022 и 2023 годах им были похищены денежные средства в размере более 37 тысяч и 39 тысяч рублей, соответственно. В ходе следствия вину мужчина признал полностью и возместил причиненный ущерб.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи