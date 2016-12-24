Росгвардейцы из Мордовии стали бронзовыми призерами чемпионата Приволжского округа Росгвардии по стрельбе

В Нижегородской области на войсковом стрельбище дзержинского полка войск Национальной гвардии завершился чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди сотрудников и военнослужащих воинских частей, соединений и территориальных управлений Приволжского округа Росгвардии. В соревнованиях приняли участие более 130 росгвардейцев в составе 19 команд.

На протяжении трех дней представители территориальных управлений и соединений округа соревновались в меткости стрельбы из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

По результатам напряженной борьбы в общекомандном зачете команда Управления Росгвардии по Республике Мордовия завоевала «бронзу». Второе место заняли коллеги из Татарстана. Победителями стали стрелки сборной Управления Росгвардии по Самарской области.