Росгвардейцы из Мордовии стали бронзовыми призерами чемпионата Приволжского округа Росгвардии по стрельбе

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Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
В Нижегородской области на войсковом стрельбище дзержинского полка войск Национальной гвардии завершился чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди сотрудников и военнослужащих воинских частей, соединений и территориальных управлений Приволжского округа Росгвардии. В соревнованиях приняли участие более 130 росгвардейцев в составе 19 команд.
На протяжении трех дней представители территориальных управлений и соединений округа соревновались в меткости стрельбы из пистолета Макарова и автомата Калашникова.
По результатам напряженной борьбы в общекомандном зачете команда Управления Росгвардии по Республике Мордовия завоевала «бронзу». Второе место заняли коллеги из Татарстана. Победителями стали стрелки сборной Управления Росгвардии по Самарской области.
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Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
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