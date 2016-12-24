«Сурская стрела» с мая будет курсировать по маршрутам ежедневно

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Учитывая высокую востребованность скорых пригородных поездов «Сурская стрела» сообщением «Кузнецк – Пенза – Саранск», с начала мая текущего года они будут курсировать ежедневно. Такое решение принято Куйбышевской железной дорогой.
С 2 мая поезд № 7239/7232 Саранск (отпр. 16.07) – Пенза (приб. 18.48, отпр. 19.00) – Кузнецк (приб. 20.39) переводится на ежедневное курсирование.
С 3 мая 2024 г. поезд № 7233/7238 Кузнецк – (отпр. 06.43) – Пенза (приб. 08.22, отпр. 8.34) – Саранск (приб. 11.21) переводится на ежедневное курсирование.
Время указано местное.
Остановки предусмотрены на станциях: Рузаевка, Булычево, Лунино, Грабовка, Бессоновка, Пенза-4, Пенза-1, Заречный, Леонидовка, Канаевка, Асеевская, Чаадаевка, Елюзань, Сюзюм.
Таким образом, для жителей и гостей Пензенской области и Республики Мордовия обеспечена возможность ежедневно путешествовать и совершать деловые поездки в современных и комфортных поездах.
Маршрут курсирования «Сурской стрелы» обслуживается составом электропоезда ЭП2Д в 4-х вагонном исполнении. Данный подвижной состав оснащен самыми современными технологиями - системами видеонаблюдения и кондиционирования, подъемниками для посадки и высадки маломобильных пассажиров, шумоизоляцией, комфортными креслами, креплениями для велосипедов, USB-розетками.
На маршруте действуют все федеральные льготы и скидки для учащихся – студентов (дневных высших и средних специальных заведений) и школьников (включая обучающихся в школах-интернатах и других приравненных к ним учебных заведениях).
Билеты доступны к покупке в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в кассах пригородного сообщения.
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