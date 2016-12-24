Самозанятых Мордовии учили создавать профессиональные sale-фотографии

Министерство экономики РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства Мордовии. На этот раз бесплатное занятие для самозанятых в рамках национального проекта посвятили созданию качественной фотографии.



Мастер-класс прошел в необычном месте - на арт-заводе 1901. Эта постройка 19 века сохранила свою уникальность, и несмотря на солидный возраст, не утратила целостности.



По информации Минэкономики РМ, технику создания продающей фотографии самозанятым передавал один из ведущих фотографов региона с многолетним опытом, лауреат нескольких престижных премий в области фотографии.



Участникам рассказали как правильно разместить объект в кадре, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов или выбрать удачную локацию для съемки: фон, текстуру, и даже небольшие декоративные элементы, которые помогут значительно улучшить конечный результат и сделать товар на фотографии более привлекательным для покупателей.



«Использование правильной композиции помогает сделать изображение более гармоничным и профессиональным, особое внимание необходимо уделять правильному освещению», - отметил фотограф. Он рассказал о секретах создания идеальных светотеней, которые придают глубину и объем фотографии, а также о правильном использовании отраженного света и бликов для усиления визуального эффекта.



Под руководством опытного наставника участники мастер-класса применили полученные знания на практике, сфотографировали различные товары и продукты.

Кроме предметной съемки, самозанятые попробовали себя в портретной фотосъемке, работая с профессиональной моделью. Это позволило им закрепить понимание правильного использования света, фона и ракурса для получения выразительных и привлекательных снимков.