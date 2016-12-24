В Мордовии полицейские задержали 22-летнего наркокурьера из Липецка

«Хочется жить, дышать, творить и идти вперед!»
Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
В Мордовии оперативники УНК совместно с сотрудниками Госавтоинспекции задержали 22-летнего жителя Липецка, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
Как сообщает МВД по РМ, в Рузаевском районе был остановлен автомобиль «LADA XRAY». При досмотре транспортного средства в подголовнике и под пассажирским сиденьем полицейские обнаружили 128 свертков. Проведенное исследование установило, что в свертках упакованы наркотические средства мефедрон и метадон общей массой около 195 граммов.
По словам задержанного автовладельца, запрещенные вещества он взял на территории Тамбовской области из тайника. В последующем он расфасовал наркотики по сверткам и направился в Мордовию с целью последующего сбыта на территории региона.
В отношении задержанного возбуждено уголовное за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России