В Мордовии полицейские задержали 22-летнего наркокурьера из Липецка

В Мордовии оперативники УНК совместно с сотрудниками Госавтоинспекции задержали 22-летнего жителя Липецка, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает МВД по РМ, в Рузаевском районе был остановлен автомобиль «LADA XRAY». При досмотре транспортного средства в подголовнике и под пассажирским сиденьем полицейские обнаружили 128 свертков. Проведенное исследование установило, что в свертках упакованы наркотические средства мефедрон и метадон общей массой около 195 граммов.

По словам задержанного автовладельца, запрещенные вещества он взял на территории Тамбовской области из тайника. В последующем он расфасовал наркотики по сверткам и направился в Мордовию с целью последующего сбыта на территории региона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы.