Саранский гонец телефонных мошенников погорел из-за жадности криминальных «кураторов»

В Саранске суд вынес приговор 34-летнему парню, пойманному с поличным в ходе мошеннической атаки на пожилую местную жительницу.

Вечером 16 января этого года в саранский отдел полиции поступило заявление 36-летней женщины. Она сообщила, что мошенники похитили у ее 88-летней бабушки полмиллиона рублей. Деньги у пенсионерки выманили под предлогом совершения ДТП ее родственницей – для возмещения вреда пострадавшим.

После передачи денежных средств злоумышленники вновь позвонили старушке и сообщили, что полмиллиона недостаточно для решения всех вопросов. Тогда пенсионерка приготовила для мошенников еще 900 тысяч рублей.

На указанный адрес сразу выдвинулись сотрудники патрульно-постовой службы. У подъезда дома, где проживает потерпевшая, полицейские заметили молодого человека в капюшоне и черной маске - он звонил в домофон.

Увидев патруль, парень попытался убежать, однако был задержан. Во время беседы со стражами правопорядка 34-летний молодой человек путался и сбивчиво отвечал на вопросы. В ходе личного досмотра у него были обнаружены 55 тысяч рублей. В последующем он рассказал, что получил денежные средства у пожилой жительницы дома, возле которого был задержан.

По словам жителя Саранска, он через социальные сети нашел себе работу в качестве курьера. Согласно договоренности ему необходимо было приезжать по определенным адресам и забирать у людей денежные средства. В день совершения преступления после получения от пенсионерки свыше 500 тысяч рублей он через банкомат перевел на указанные «кураторами» счета 480 тысяч рублей. Себе в качестве вознаграждения оставил 55 тысяч.

После этого ему поступило задание вновь наведаться к той же пожилой женщине и забрать еще 900 тысяч рублей. Но эти планы сорвали появившиеся сотрудники полиции.

По информации прокуратуры РМ, в ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы и, с учетом смягчающих обстоятельств, заменил наказание на 3 года принудительных работ с удержанием в доход государства 10 % заработной платы ежемесячно.

Гражданский иск прокурора, заявленный в интересах потерпевшей о взыскании с подсудимого причиненного ущерба, удовлетворен.