Ложный доносчик из Саранска получил в суде полтора года условно

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Суд в столице Мордовии вынес приговор 42-летнему местному жителю за заведомо ложный донос. Мужчина поторопился обвинить компаньона по застолью в краже его денег.
По информации МВД по РМ, 13 февраля в саранский отдел полиции обратился мужчина, который сообщил о совершенном в отношении него преступлении. Он рассказал, что знакомый украл с его банковской карты 15 тысяч рублей.
Как оказалось, вечером 10 февраля заявитель со своим знакомым в компании двух девушек находились в развлекательном заведении. Продолжить отдых решили в его квартире. Перед этим мужчины зашли в магазин, чтобы приобрести спиртное и продукты.
Расплатиться картой гостеприимный товарищ не смог и попросил сделать это приятеля, которому перевел на банковский счет не 1,5 тысячи рублей, как предполагал, а 15 тысяч. На следующий день, он осознал свою ошибку и попытался дозвониться до получателя денег. Но тот в течение дня не отвечал на звонки. В результате житель Саранска решил вернуть деньги, сделав сообщение в полицию с обвинениями знакомого в краже.
В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.
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