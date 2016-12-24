В Саранске школьник угодил под колеса маршрутки

По информации Госавтоинспекции республики, в столице Мордовии 25 апреля в половине восьмого утра на улице Косарева водитель микроавтобуса «Форд», следовавший по 37 пассажирскому маршруту, совершил наезд на 14-летнего школьника, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.

В результате ДТП малолетний пострадавший с различными травмами был доставлен в лечебное учреждение.