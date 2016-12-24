Олег Машковцев и Александр Бречалов наградили победителей и лауреатов фестиваля «Театральное Приволжье»

25 апреля 2024 года в Национальном театре Удмуртской Республики состоялась торжественная церемония награждения победителей V Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, глава региона Александр Бречалов, участники проекта и их педагоги, театральные и общественные деятели.

Награждение победителей молодежных и детских коллективов прошло в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее художественное оформление». Также награды получили победители конкурса афиш и плакатов.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова к участникам и гостям Фестиваля «Театральное Приволжье» обратился заместитель полпреда Олег Машковцев: «Это один из самых ярких окружных общественных проектов и самый масштабный театральный Фестиваль в округе. За пять лет его проведения количество участников выросло почти в три раза и в этом году приблизилось к цифре в 20 тысяч, а число зрителей постановок исчисляется сотнями тысяч. Это действительно хороший результат, ведь фестиваль востребован и признан в первую очередь среди самих артистов и любителей театра. Для нас очень важно, чтобы для каждого молодого жителя округа, решившего связать свою жизнь с театром, были созданы все условия для постоянного творческого роста и развития, особенно в родном регионе».

Замполпреда поблагодарил главу региона Александра Бречалова и всех, кто помогал проводить фестиваль, за высокий уровень организации.

Фестиваль проходил четыре дня на нескольких творческих площадках Удмуртии с тематическими экскурсиями, мастер-классами и встречами с актерами. Коллективы из Татарстана, Удмуртии и Чувашии, Пермского края, Нижегородской и Самарской областей представили свои спектакли, ставшие победителями проекта. Кроме того, в Ижевске побывали ребята – победители в индивидуальных номинациях и авторы афиш и плакатов из Мордовии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Оренбургской и Пензенской областей.

Награды победителям вручил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев. Он наградил молодых актеров, занявших призовые места, в номинации «Лучший молодежный спектакль»: 1 место – у ребят из Нижегородской области со спектаклем «Дракон», 2 место завоевал театральный коллектив из Самарской области за мюзикл «Алабин», 3 место – у Чувашской Республики со спектаклем «Доминант».

Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил победителей в детской номинации и поблагодарил за участие в фестивале коллективы республики, которые вышли на окружной этап. Воткинской мастерской «ОБРАZ» и ижевскому театру «Птица» он вручил сертификаты на новые постановки.

«Мы рады, что постоянная прописка фестиваля – Удмуртия. Большая благодарность за такое доверие и поддержку Игорю Анатольевичу Комарову. Здорово, что проект дал серьезный толчок для развития театральных студий в школах и вузах. Если в Удмуртии в 2019 году их было 453, то сейчас уже 497. За внимание ребят мы конкурируем с интернетом и социальными сетями. Фестиваль – ещё одна возможность для нашей молодёжи найти себя, побороть страхи и выйти на сцену. Такой позитивный опыт они транслируют сверстникам», – прокомментировал Александр Бречалов.

В этом году всех победителей фестиваля ждет путешествие на теплоходе по Волге в рамках спецпроекта «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024». В течение 8 дней педагоги и режиссеры Российского института театрального искусства ГИТИС вместе с молодыми актерами будут создавать эскизы к будущим спектаклям и презентовать их в городах-участниках фестиваля: Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Самаре, Саратове.

Лауреаты Фестиваля «Театральное Приволжье»:

В номинации «Лучший молодежный спектакль»:

1 место – Нижегородская область, спектакль «Дракон», Образцовый коллектив «Театрально-музыкальная студия «Маска» МБУ ДО «Центр детского творчества Ленинского района» (г. Нижний Новгород);

2 место – Самарская область, мюзикл «Алабин», Театральная студия «Труппа Отрадного» МБУК «Дворец культуры «Россия» (г. Отрадный);

3 место – Чувашская Республика, спектакль «Доминант», Студенческий экспериментальный театр пластики «Кафедра» ЧГУ им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары).

В номинации «Лучший детский спектакль»:

1 место – Пермский край, спектакль «Крылья», Студия творческого развития детей «ОПЕРЕНИЕ/СОЛЬ» Пермского дома народного творчества «Губерния» (г. Пермь);

2 место – Республика Татарстан, спектакль «Кечтyк («Малявка»)» Детская театральная студия «Апуш» Культурно-досугового комплекса им. В.И. Ленина (г. Казань);

3 место – Удмуртская Республика, спектакль «А я думал, что это был сон…», Театральная мастерская «ОБРАZ» МАУК «Дворец культуры «Юбилейный» (г. Воткинск).

Лучшие режиссерские работы:

молодежные театры – Ефимова Татьяна (Кировская область);

детские театры – Шибанов Михаил (Пермский край).

В номинации «Лучшая мужская роль»:

молодежные театры – Никишин Денис (Нижегородская область);

детские театры – Анянов Арсений (Пермский край).

В номинации «Лучшая женская роль»:

молодежные театры – Помелова Василиса (Пермский край);

детские театры – Уманская Мария (Нижегородская область).

Лучшее художественное оформление:

молодежные театры – Самарин Сергей (Республика Мордовия);

детские театры – Бузунеева Анастасия (Республика Татарстан).

Лучшее музыкальное оформление:

молодежные театры – Кулалаев Михаил (Нижегородская область);

детские театры – Шибанов Михаил (Пермский край).

Победители Конкурса афиш и плакатов:

Возрастная категория от 6 до 17 лет:

1 место – Святова Злата, Нижегородская область;

2 место – Агапова Анна, Пензенская область;

3 место – Полубоярова Вероника, Оренбургская область.

Возрастная категория 18-30 лет:

1 место – Попеско Яна, Республика Татарстан;

2 место – Шелементьева Анастасия, Кировская область;

3 место – Хаертдинова Юлия, Оренбургская область.