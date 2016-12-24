25 апреля Мордовию с рабочим визитом посетили представители ПАО «Газпром нефть».

Напомним, в октябре 2023 года республика и «Газпром нефть» заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено на реализацию программ импортозамещения в области смазочных материалов и технических жидкостей на условиях конкурентной среды.

Представители компании прибыли для ознакомления с промышленной продукцией региона. Они посетили научно-производственный центр «Манометр», «Нефтяную электронную компанию», а также промышленную площадку своего делового партнера - предприятия «Сарансккабель».

На базе мордовского технопарка прошла конференция День поставщика и клиента ПАО «Газпром нефть», в которой приняли участие более 60 представителей региональных компаний. Специалисты «Газпром нефти» рассказали о возможностях сотрудничества по поставкам товаров и услуг, а также о взаимодействии в сфере инноваций и импортозамещения.

Первый заместитель министра промышленности, науки и новых технологий РМ Евгений Кондратьев поблагодарил компании за инициативное участие в мероприятии, а также выразил уверенность в том, что количество поставщиков из числа предприятий региона увеличится.