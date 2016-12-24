11 миллионов гостей посетили Выставку «Россия»

В Мордовии назвали победителя конкурса «Учитель года»
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
25 апреля Международную выставку-форум «Россия» посетил 11-миллионный гость. Им стала Ольга Лутова из Орла, которая приехала на выставку вместе с мужем Анатолием и двумя дочерями — восьмилетней Валерией и 15-летней Софией.
«На Выставку мы приехали из Орловской области. Очень рады, что попали сюда! Здесь мы можем посмотреть все регионы нашей страны, узнать о них подробности, выбрать, куда можно отправиться путешествовать», — сказала Ольга Лутова.
Гости получили подарки от Дирекции Выставки «Россия» и Администрации Томской области. На сцене в торжественной обстановке им вручили сертификат на четырехдневное путешествие в «Изумрудный» Томск.
«Сегодня на Выставке большое событие: нашими 11-миллионными посетителями стала семья из Орла. Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки, Соня и Лера, получат замечательный подарок от Томской области, за что отдельная благодарность губернатору этого региона Владимиру Мазуру. Кроме того, с сегодняшнего дня наши гости могут увидеть масштабные обновления экспозиций. Приглашаем всех на выставку «Россия»!» — подчеркнула генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.
Поделиться в соц. сетях:
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России