11 миллионов гостей посетили Выставку «Россия»

25 апреля Международную выставку-форум «Россия» посетил 11-миллионный гость. Им стала Ольга Лутова из Орла, которая приехала на выставку вместе с мужем Анатолием и двумя дочерями — восьмилетней Валерией и 15-летней Софией.

«На Выставку мы приехали из Орловской области. Очень рады, что попали сюда! Здесь мы можем посмотреть все регионы нашей страны, узнать о них подробности, выбрать, куда можно отправиться путешествовать», — сказала Ольга Лутова.

Гости получили подарки от Дирекции Выставки «Россия» и Администрации Томской области. На сцене в торжественной обстановке им вручили сертификат на четырехдневное путешествие в «Изумрудный» Томск.

«Сегодня на Выставке большое событие: нашими 11-миллионными посетителями стала семья из Орла. Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки, Соня и Лера, получат замечательный подарок от Томской области, за что отдельная благодарность губернатору этого региона Владимиру Мазуру. Кроме того, с сегодняшнего дня наши гости могут увидеть масштабные обновления экспозиций. Приглашаем всех на выставку «Россия»!» — подчеркнула генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.