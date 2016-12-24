В рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика» школьников Мордовии обучают безопасному поведению в Интернете. В республике реализуется два проекта – «Урок цифры» и «Цифровой ликбез», инициаторами которых являются Минцифры и Министерство просвещения России, а также АНО «Цифровая экономика».

Открытые «Уроки цифры» в республике проходят регулярно. Для их проведения привлекаются сотрудники Минцифры Мордовии и организации республиканской отрасли информатизации и связи. Цель занятий – развить у школьников цифровые компетенции. Кроме того, уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. С 8 по 30 апреля в образовательных организациях республики проходят «Уроки цифры» по теме «Путешествие в микровселенную: квантовые вычисления и медицина будущего».

Еще один проект в сфере цифровой грамотности – «Цифровой ликбез». Он включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности.

С 2022 по 2023 годы в Мордовии был проведен 41 «Урок цифры» и 12 уроков «цифрового ликбеза», в которых приняли участие более 1300 школьников. С начала 2024 года 323 ученика приняли участие в 13 «Уроках цифры» и 651 школьник прошел обучение в 19 уроках «Цифрового ликбеза».