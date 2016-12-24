В Мордовии в ходе операции «Мотоцикл» сотрудники Госавтоинспекции выявили более 80 нарушений

Для предупреждения ДТП с участием водителей двухколесных транспортных средств, выявления и пресечения нарушений, сотрудники Госавтоинспекции Мордовии организовали оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». По информации МВД по РМ, в ходе рейдовых проверок инспекторы ДПС выявили более 80 нарушений.

Так, в Ардатове сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен 42-летний водитель мотоцикла, который управлял им не имея водительского удостоверения, документов на транспортное средство, без защитного мотошлема, а также находясь в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки также было установлено, что гражданин уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Мотоциклисту теперь грозит уже уголовная ответственность, не него также были составлены четыре административных материала, мотоцикл помещен на специализированную стоянку.

На улице Московская в Рузаевке в поле зрения инспекторов ДПС попал 12-летний подросток, который незаконно управлял скутером и перевозил своего ровесника. На место были вызваны родители школьника, собран административный материал, который отправлен в комиссию по делам несовершеннолетних.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством без водительского удостоверения предусмотрен административный штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей. Штраф в размере 30 000 рублей придется заплатить за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления.

Кроме этого, в отношении несовершеннолетних водителей мототехники в возрасте до 16 лет, нарушивших Правила дорожного движения, сотрудниками Госавтоинспекции составляется ряд процессуальных документов, с последующей передачей в Комиссию по делам несовершеннолетних. Сам же несовершеннолетний нарушитель отстраняется от управления транспортным средством, а его скутер, мопед или мотоцикл при помощи эвакуатора помещается на специализированную стоянку.