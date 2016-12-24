В Мордовии прокуратура добивается погашения долгов по зарплате работникам организаций-банкротов

24 апреля в прокуратуре Мордовии под председательством заместителя прокурора республики Евгения Шевченко состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам исполнения законодательства о труде и занятости населения.

Участниками рабочей группы рассматривалась проблема невыплаты заработной платы в организациях республики, в том числе находящихся в стадии банкротства. Евгений Шевченко нацелил конкурсного управляющего организаций-банкротов АО «Завод ЖБК-1» и АО «Завод маслодельный «Атяшевский» на принятие всего комплекса мер для полного погашения задолженности по заработной плате перед работниками в кратчайшие сроки.