В Мордовии прокуратура добивается погашения долгов по зарплате работникам организаций-банкротов

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
24 апреля в прокуратуре Мордовии под председательством заместителя прокурора республики Евгения Шевченко состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам исполнения законодательства о труде и занятости населения.
Участниками рабочей группы рассматривалась проблема невыплаты заработной платы в организациях республики, в том числе находящихся в стадии банкротства. Евгений Шевченко нацелил конкурсного управляющего организаций-банкротов АО «Завод ЖБК-1» и АО «Завод маслодельный «Атяшевский» на принятие всего комплекса мер для полного погашения задолженности по заработной плате перед работниками в кратчайшие сроки.
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