В мордовскую колонию сидельцам пытались «закинуть» три десятка мобильных телефонов

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В исправительной колонии №7 УФСИН по РМ предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.
На территории, прилегающей к участку промышленной зоны, при попытке переброса были задержаны двое жителей республики. У них были обнаружены и изъяты 2 свертка, в которых находился 31 мобильный телефон.
На «метателей» были составлены протоколы об административных правонарушениях.
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