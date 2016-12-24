В мордовскую колонию сидельцам пытались «закинуть» три десятка мобильных телефонов

В исправительной колонии №7 УФСИН по РМ предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

На территории, прилегающей к участку промышленной зоны, при попытке переброса были задержаны двое жителей республики. У них были обнаружены и изъяты 2 свертка, в которых находился 31 мобильный телефон.

На «метателей» были составлены протоколы об административных правонарушениях.