В Саранске выбрали воспитателя года

Наш город

Во Дворце культуры городского округа Саранск подвели итоги муниципального этапа конкурса «Воспитатель года - 2024».

Победителем городского конкурса профессионального мастерства стала Валерия Меркулова  - воспитатель детского сада N76.

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