В Саранске выбрали воспитателя года

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
Во Дворце культуры городского округа Саранск подвели итоги муниципального этапа конкурса «Воспитатель года - 2024».
Победителем городского конкурса профессионального мастерства стала Валерия Меркулова - воспитатель детского сада N76.
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