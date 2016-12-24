В Саранске на время проведения ярмарки изменятся маршруты движения общественного транспорта

28 апреля в столице Мордовии пройдет предпасхальная ярмарка по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. Ярмарочные площадки будут работать с 07:00 до 13:00.

По информации Администрации города, в связи с этим изменятся маршруты движения общественного транспорта.



В центральной части Саранска движение будет ограничено по ул. Ботевградская, на отрезке от ул. Полежаева до ул. Васенко.



- Автобусы по маршрутам № 8, №9 и №15 – вместо ул. Ботевградская будут следовать по ул. Титова и далее по действующим маршрутам.



- Автобусы по маршрутам № 7, 17, 31 - также будут следовать по ул. Титова и далее по действующим маршрутам.



- Автобусы по маршруту №27 – при движении с микрорайона Химмаш вместо ул. Васенко будут следовать по ул. Полежаева.



В северо-западной части города движение будет ограничено по пр. 60 лет Октября: от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных.



- Автобусы по маршрутам №6, №39 будут следовать по ул. Веселовского.



В Юго-Западной части города движение будет ограничено по ул. Ульянова: от ул. Энгельса до ул. М. Расковой.



- Троллейбусы по маршрутам №7, №8, №13к, 15, а также автобусы по маршрутам №№14, 15, 28, 32, 40 будут следовать по пр. 50 лет Октября до ул. Энгельса и в обратном направлении по действующей схеме маршрутов.



- Автобусный маршрут №39 будет следовать по ул. Энгельса, ул. Попова, ул. М. Расковой, ул. Ульянова и далее по действующей схеме маршрута.



В северо-восточной части Саранска движение будет ограничено по пр. 70 лет Октября: от ул. Косарева до ул. Севастопольская.



- Автобусы по маршрутам №1, №27 вместо пр. 70 лет Октября будут следовать по ул. Волгоградской и далее по действующим маршрутам.



- Автобусы по маршруту №44 вместо пр. 70 лет Октября будет следовать по ул. Гожувская с выходом на ул. Севастопольская и далее по действующему маршруту.