В Рузаевке молодые работницы пункта выдачи маркетплейса воровали заказанные вещи

В Рузаевском районе две девушки в возрасте 18-и и 19-и лет ответят в суде за свой нехитрый криминальный промысел. Барышни работали в пункте выдачи товаров одного из маркетплейсов и похищали заказанные вещи. Они обвиняются в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба.

По информации МВД по РМ, в ходе расследования было установлено, что работницы регулярно сами заказывали на маркетплейсе товары с доставкой в свой пункт выдачи. При приемке они просто не сканировали штрих-код со своих посылок, а убирали их в сторону, после чего уносили вещи домой. Все украденные товары они регистрировали, как утерянные.

Подруги брали себе одежду, обувь, комплекты постельного белья, аксессуары и косметику, товары для животных и т.д. В результате противоправных действий в период с февраля по июль 2023 года фигурантки сделали более 60 «пропавших» заказов на общую около 75,5 тысяч рублей.

В июле прошлого года их работодатель при просмотре документации обратил внимание на появившуюся «черную дыру», в которой исчезают заказанные вещи. При просмотре записей с камер видеонаблюдения он и выявил неправомерные действия вороватых работниц рузаевского пункта выдачи. Последовало заявление в полицию.

Вину в содеянном обвиняемые признали. В отношении них была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.