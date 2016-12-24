В Саранске прошли совместные тренировочные пожарно-тактические учения МЧС и МВД

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В МВД по РМ прошли совместные тренировочные пожарно-тактические учения, проведенные сотрудниками полиции и Главного управления МЧС по РМ.
По легенде тренировки в одном из кабинетов, расположенных на четвертом этаже здания министерства, произошло возгорание. Когда сработала пожарная сигнализация и речевое оповещение, начальник смены сообщил о случившемся в пожарную охрану. На место происшествия выдвинулись пожарно-спасательные подразделения.
По команде была произведена эвакуация более 250 сотрудников, находящихся на рабочих местах. При этом были приняты необходимые меры к обеспечению сохранности документации.
Прибывшие на место расчеты приступили к тушению условного возгорания и, создав звенья ГДЗС, отправились на обследование здания, где по вводным данным остались трое пострадавших.
Одного из них эвакуировали путем крутонаклонной переправы с применением альпинистского снаряжения. Двое других вывели по лестничным маршам в специальном снаряжении, которое предназначено для защиты органов дыхания и зрения.
В завершении сотрудники МЧС провели инструктаж с участниками учений, напомнив о мерах пожарной безопасности на рабочих местах. Отмечено, что их действия были организованными, слаженными и полностью соответствовали установленному алгоритму.
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