В Саранске прошли совместные тренировочные пожарно-тактические учения МЧС и МВД

В МВД по РМ прошли совместные тренировочные пожарно-тактические учения, проведенные сотрудниками полиции и Главного управления МЧС по РМ.

По легенде тренировки в одном из кабинетов, расположенных на четвертом этаже здания министерства, произошло возгорание. Когда сработала пожарная сигнализация и речевое оповещение, начальник смены сообщил о случившемся в пожарную охрану. На место происшествия выдвинулись пожарно-спасательные подразделения.

По команде была произведена эвакуация более 250 сотрудников, находящихся на рабочих местах. При этом были приняты необходимые меры к обеспечению сохранности документации.

Прибывшие на место расчеты приступили к тушению условного возгорания и, создав звенья ГДЗС, отправились на обследование здания, где по вводным данным остались трое пострадавших.

Одного из них эвакуировали путем крутонаклонной переправы с применением альпинистского снаряжения. Двое других вывели по лестничным маршам в специальном снаряжении, которое предназначено для защиты органов дыхания и зрения.

В завершении сотрудники МЧС провели инструктаж с участниками учений, напомнив о мерах пожарной безопасности на рабочих местах. Отмечено, что их действия были организованными, слаженными и полностью соответствовали установленному алгоритму.