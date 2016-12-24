В Мордовии планируется поддержать проекты по созданию объектов кемпинг-размещения

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В рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2024 году Мордовии из федерального бюджета предоставлена единая субсидия в размере 30 миллионов рублей. Сумма софинансирования из республиканского бюджета составила более 600 тысяч рублей.
Эти средства будут направлены на государственную поддержку общественных инициатив и проектов, нацеленных на развитие туристической инфраструктуры. Сейчас разрабатывается региональный порядок распределения единой субсидии.
Планируется поддержать проекты по следующим направлениям:
- разработка новых туристических маршрутов
- приобретение туристского оборудования
- создание объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок.
Поддерживаемые проекты будут определены по результатам конкурсного отбора. Максимальная сумма субсидии для одного получателя в зависимости от выбранного направления составит до 5 миллионов рублей при условии 100% софинансирования.
По информации Министерства экономики РМ, к участию в отборе допускаются индивидуальные предприниматели и организации, за исключением государственных и муниципальных учреждений.
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В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
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