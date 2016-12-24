В Мордовии планируется поддержать проекты по созданию объектов кемпинг-размещения

В рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2024 году Мордовии из федерального бюджета предоставлена единая субсидия в размере 30 миллионов рублей. Сумма софинансирования из республиканского бюджета составила более 600 тысяч рублей.

Эти средства будут направлены на государственную поддержку общественных инициатив и проектов, нацеленных на развитие туристической инфраструктуры. Сейчас разрабатывается региональный порядок распределения единой субсидии.

Планируется поддержать проекты по следующим направлениям:

- разработка новых туристических маршрутов

- приобретение туристского оборудования

- создание объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок.

Поддерживаемые проекты будут определены по результатам конкурсного отбора. Максимальная сумма субсидии для одного получателя в зависимости от выбранного направления составит до 5 миллионов рублей при условии 100% софинансирования.

По информации Министерства экономики РМ, к участию в отборе допускаются индивидуальные предприниматели и организации, за исключением государственных и муниципальных учреждений.