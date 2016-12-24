9 мая в Саранске пройдет автопробег «Бессмертный автополк»

9 мая в Саранске состоится масштабная акция, приуроченная к празднованию 79-й годовщины Великой Победы – «Бессмертный автополк». В ее рамках колонна автомобилей и мототранспорта, украшенная знаменами Победы и другой патриотической символикой, проедет по центральным улицам Саранска и охватит все микрорайоны города.

Региональное отделение партии «Единая Россия» приглашает всех желающих присоединиться к акции. Для этого нужно пройти регистрацию по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6628d09e068ff06722a71bd3.

Участники автопробега смогут разместить на автомобилях портреты своих родственников – участников Великой Отечественной войны, чтобы почтить память героев.

Отмечается, что в ходе мероприятия будет проводиться конкурс на креативное украшение автомобиля. Победитель получит приз – топливную карту.