Программу прямых полетов из Мордовии в Турцию презентовали турфирмам Саранска и Пензы

23 апреля в Министерстве экономики, торговли и предпринимательства РМ прошла презентация программы прямых полетов из столицы Мордовии в Турцию.

Во встрече приняли участие представители Миниэкономики РМ под руководством Ивана Горина, а также председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерий Кандрин и заместитель генерального директора туроператора IZI TOUR Алена Фомина.

Представителям турфирм Саранска и Пензы презентовали расписание рейсов, правила продажи и стоимость туристических путевок в популярные отели Антальи, а также Алании, Белека, Кемера и Сиде.

Туроператор уже приступил к продажам туров. На сайте указывается стоимость туров - от 118 тысяч рублей на двоих на 10 ночей.

Билеты до Антальи и обратно можно приобрести и отдельно.

Первый прямой рейс отправится 29 мая. Полеты с периодичностью раз в 9-10 дней продлятся до 23 октября.



Выбрать подходящий тур можно по ссылке - https://clck.ru/3AAvJ3.