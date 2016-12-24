Программу прямых полетов из Мордовии в Турцию презентовали турфирмам Саранска и Пензы

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Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
23 апреля в Министерстве экономики, торговли и предпринимательства РМ прошла презентация программы прямых полетов из столицы Мордовии в Турцию.
Во встрече приняли участие представители Миниэкономики РМ под руководством Ивана Горина, а также председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерий Кандрин и заместитель генерального директора туроператора IZI TOUR Алена Фомина.
Представителям турфирм Саранска и Пензы презентовали расписание рейсов, правила продажи и стоимость туристических путевок в популярные отели Антальи, а также Алании, Белека, Кемера и Сиде.
Туроператор уже приступил к продажам туров. На сайте указывается стоимость туров - от 118 тысяч рублей на двоих на 10 ночей.
Билеты до Антальи и обратно можно приобрести и отдельно.
Первый прямой рейс отправится 29 мая. Полеты с периодичностью раз в 9-10 дней продлятся до 23 октября.
Выбрать подходящий тур можно по ссылке - https://clck.ru/3AAvJ3.
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