В Мордовском заповеднике волонтеры посадят 10 тысяч деревьев

3 мая в Мордовии на 10 тысяч деревьев станет больше. В этот раз акция «Посади лес» пройдет в Мордовском заповеднике. В 2010 и 2021 году здесь во время лесных пожаров сгорело 30% площади. Студенты, представители бизнеса и некоммерческих организаций восстановят 2 гектара леса.

После мероприятия участников ждет горячий обед и экскурсия в Музей природы заповедника. Условия участия можно посмотреть по ссылке - https://clck.ru/3AGQeL.

Акцию организовывает региональное отделение движения «ЭКА» ежегодно осенью и весной. Волонтеры не только сажают деревья, но и осуществляют последующий агроуход. Они следят за тем, как приживаются саженцы, производят допосадку, расчищают территорию от сорняков.

Отметим, что с момента основания в 2011 году в Мордовии движения «ЭКА» активисты организации посадили в регионе более 200 тысяч деревьев.