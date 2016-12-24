В Мордовии 40 инструкторов обучат знаниям и навыкам тактической медицины

В Мордовию во второй раз прибыл депутат Государственной Думы РФ, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по оказанию первой помощи Дмитрий Хубезов.



Под его руководством медики и представители экстренных служб пройдут курс «Первая помощь. Тактическая медицина». Затем они смогут обучить и своих коллег. Час лекции будет сменяться часом практической отработки навыков.



«Сегодня у нас есть уникальная возможность получить не только теоретические знания, но и обучиться практическим действиям по оказанию первой помощи при неотложных состояниях. Во многом здоровье и жизнь человека при чрезвычайных ситуациях зависит от того, насколько грамотно была оказана первая помощь. Оказывать первую помощь должен уметь каждый. Сегодня наша задача - обучить 40 инструкторов, которые в свою очередь станут массово обучать все население республики. Для этого в регионе есть все необходимое: помещения, инвентарь», - отметил министр здравоохранения региона Олег Маркин.