Житель Мордовии признан виновным в теракте и государственной измене

Центральный окружной военный суд признал виновным 20-летнего жителя поселка Тургенево Ардатовского района в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору и государственной измене.

Установлено, что молодой человек через один из мессенджеров заключил конфиденциальное соглашение о сотрудничестве со спецслужбами Украины и за денежное вознаграждение согласился совершать террористические акты на российских предприятиях.

В декабре 2022 года при поджоге тяговой подстанции на железнодорожном перегоне между станциями Ялга-Саранск Куйбышевской железной дороги фигурант и два его сообщника из числа жителей региона были задержаны оперативниками УФСБ России по Республике Мордовия во взаимодействии с оперативниками УФСБ и МВД по Чувашской Республике. У диверсионного трио были изъяты канистры с бензином, горелки и другие предметы.

Житель поселка Тургенево полностью признал вину. Судом ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 4-х лет в тюрьме, оставшейся части в исправительной колонии строгого режима.

УФСБ России по Республике Мордовия призывает жителей региона быть осторожными, не идти на поводу лиц, которые используются спецслужбами Украины для совершения терактов. Только инициативное обращение и оказание содействия органам федеральной службы безопасности позволит избежать уголовной ответственности.