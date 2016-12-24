Сотрудниками УФСБ по РМ выявлены нарушения в сфере защиты охраняемой законом информации

«Степан Эрьзя. Долгий путь домой»
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УФСБ России по Республике Мордовия в рамках своей компетенции осуществляется проверка организаций, имеющих допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
За первый квартал текущего года выявлено 18 случаев нарушений правил защиты охраняемой законом информации. 11 человек привлечены к административной ответственности, 7 человек к дисциплинарной, 2 гражданам объявлены официальные предостережения.
В адрес организаций внесено 9 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации в сфере защиты сведений, составляющих государственную тайну.
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В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
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