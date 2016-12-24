Сотрудниками УФСБ по РМ выявлены нарушения в сфере защиты охраняемой законом информации

УФСБ России по Республике Мордовия в рамках своей компетенции осуществляется проверка организаций, имеющих допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

За первый квартал текущего года выявлено 18 случаев нарушений правил защиты охраняемой законом информации. 11 человек привлечены к административной ответственности, 7 человек к дисциплинарной, 2 гражданам объявлены официальные предостережения.

В адрес организаций внесено 9 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации в сфере защиты сведений, составляющих государственную тайну.