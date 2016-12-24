Двух жительниц Рузаевки липовые брокеры «раскрутили» на 3 миллиона рублей

Мало того, что наших сограждан ежедневно «бомбят» звонками разномастные аферисты, так и сами жители Мордовии не прочь найти для своих финансов криминальные «приключения».

По информации МВД по РМ, жительницы Рузаевки лишились более 3 миллионов рублей на двоих после того, как связались в интернете с какими-то мутными брокерскими конторами. Отмечается, что в дежурную часть полиции 38-летняя и 72-летняя женщины обратились за помощью в один день с разницей в несколько минут.

По словам потерпевших, в интернете они увидели рекламу, связанную с возможностью дополнительного заработка на электронных торгах. Дамы решили воспользоваться предложением и оставили свои анкетные данные на инвестиционных платформах. Через некоторое время с ними связались брокеры, пообещавшие сопровождение сделок клиента и стабильный высокий доход.

На протяжении нескольких недель жительницы Рузаевки перечисляли деньги из своих сбережений и взятые в кредит средства на инвестиционные счета, якобы открытые на их имя. Под различными предлогами мошеннические брокеры выманили у одной 1 миллион 380 тысяч рублей, у второй около 1 миллиона 800 тысяч рублей.

При этом, попытки дам вывести свои средства неизменно наталкивались на препятствия со стороны инвестиционных жуликов. Осознав, что они стали жертвами мошенников, женщины обратились в полицию.

В настоящий момент по данным фактам возбуждены уголовные дела.

МВД по Республике Мордовия призывает жителей региона не доверять обещаниям быстрого обогащения, не вводить личные данные и данные банковских карт на неизвестных и сомнительных интернет-платформах. Перед тем, как доверить свой капитал, внимательно изучите не только интернет-ресурсы, но и официальную информацию о брокере и его регламент.