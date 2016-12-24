В Мордовии пройдет большой субботник

Масштабная акция 27 апреля пройдет во всех регионах нашей страны. К общероссийскому субботнику присоединятся все муниципальные районы Мордовии и город Саранск.

Внести посильный вклад в преображение своего города, села сможет каждый. Можно провести уборку на придомовой территории, улице, в сквере, в парке или посадить цветы и деревья.

Традиционно в рамках Всероссийского субботника особое внимание уделяют общественным пространствам, благоустроенным по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». За время действия этого проекта в Мордовии преобразились более 340 дворовых и общественных территорий. В текущем году уже начались работы по благоустройству еще 13 общественных пространств.

В Рузаевке субботники состоятся на аллее Машиностроителей по ул. Менделеева, общественном пространстве Валда Васта по бульвару Горшкова, а также по улице Юрасова. Начало в 8:30.

В Саранске с 9:00 27 апреля субботники пройдут на бульваре братьев Веденяпиных, парках Победы и Ленинского района.

В день проведения Всероссийского субботника в центре Саранска состоятся экологические акции. На набережной Саранки в 10:00 стартуют «Чистые игры», организатором которых выступает региональное отделение Зеленого движения России «ЭКА». Также на Фонтанном спуске с 13:00 часов будет работать интерактивная игровая площадка о раздельном сборе отходов от регионального оператора по обращению с отходами РЕМОНДИС Саранск.

Отметим, что Фонтанный спуск в этом году участвует в рейтинговом голосовании по определению территорий для благоустройства в следующем году. Кроме него в заключительный этап голосования вышли сквер по улице Мордовской и территория возле Советской площади, а от Рузаевки – музей боевой техники по ул. Луначарского и Привокзальная площадь. Каждый житель Мордовии старше 14 лет может отдать свой голос за любую территорию на сайте 13.gorodsreda.ru до 30 апреля.

На площадках проведения субботников будут работать волонтеры благоустройства, которые расскажут, как планируется преобразить то или иное пространство, и помогут проголосовать.