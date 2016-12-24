Стали известны цены популярных товаров на продовольственной предпасхальной ярмарке в Саранске

При поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии в воскресенье, 28 апреля, в Саранске состоится сельскохозяйственная ярмарка.

Популярные продовольственные товары республиканских сельхозпроизводителей можно будет приобрести по доступным ценам на традиционных ярмарочных площадках Саранска, которые будут работать с 07:00 до 13:00 по следующим адресам:

- ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко)

- пр. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных)

- ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой)

- пр. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская).



В продажу поступят такие популярные категории товаров, как яйца, сливочное масло, мясо, рыба, овощи, мед и другие. Сообщается, что цены на продукцию, представленную на ярмарке, будут ниже среднерыночных.

Мясо птицы – 150 рублей кг

Яйцо, С1 десяток нефасованное – 65 рублей

Масло сливочное нефасованное – 600 рублей кг

Сыр натуральный твердый - 520 рублей кг

Сахар-песок - 55 рублей кг

Капуста - 15 рублей кг

Морковь - 25 рублей кг

Лук-репка - 13 рублей кг

Картофель - 12 рублей кг

Макароны - 40 рублей кг

Зерно, в том числе:

Пшеница - 9 рублей кг

Ячмень - 9 рублей кг

Рыба прудовая – 230 рублей кг

Масло растительное (рафинированное 5 л) – 450 рублей.

На ярмарке будут работать волонтеры, для оказания помощи пожилым гражданам.



Для доставки лиц преклонного возраста с приобретенными на ярмарке товарами на каждой ярмарочной площадке будет дежурить микроавтобус. По мере наполнения, автобус будет развозить пассажиров по району.