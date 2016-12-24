Стали известны цены популярных товаров на продовольственной предпасхальной ярмарке в Саранске

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При поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии в воскресенье, 28 апреля, в Саранске состоится сельскохозяйственная ярмарка.
Популярные продовольственные товары республиканских сельхозпроизводителей можно будет приобрести по доступным ценам на традиционных ярмарочных площадках Саранска, которые будут работать с 07:00 до 13:00 по следующим адресам:
- ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко)
- пр. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных)
- ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой)
- пр. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская).
В продажу поступят такие популярные категории товаров, как яйца, сливочное масло, мясо, рыба, овощи, мед и другие. Сообщается, что цены на продукцию, представленную на ярмарке, будут ниже среднерыночных.
Мясо птицы – 150 рублей кг
Яйцо, С1 десяток нефасованное – 65 рублей
Масло сливочное нефасованное – 600 рублей кг
Сыр натуральный твердый - 520 рублей кг
Сахар-песок - 55 рублей кг
Капуста - 15 рублей кг
Морковь - 25 рублей кг
Лук-репка - 13 рублей кг
Картофель - 12 рублей кг
Макароны - 40 рублей кг
Зерно, в том числе:
Пшеница - 9 рублей кг
Ячмень - 9 рублей кг
Рыба прудовая – 230 рублей кг
Масло растительное (рафинированное 5 л) – 450 рублей.
На ярмарке будут работать волонтеры, для оказания помощи пожилым гражданам.
Для доставки лиц преклонного возраста с приобретенными на ярмарке товарами на каждой ярмарочной площадке будет дежурить микроавтобус. По мере наполнения, автобус будет развозить пассажиров по району.
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