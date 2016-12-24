«Бессмертный полк» в 2024 году пройдет в онлайн-формате

В этом году акция «Бессмертный полк» будет проведена в онлайн-формате. Об этом сообщила ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Решение не проводить традиционное пешее шествие по улицам российских городов в 2024 году в очном формате принято в связи с существующими угрозами общественной безопасности.

«Еще один формат, который стал востребован, и мы тоже его предлагаем продолжить – это «Галерея памяти». В публичных местах, парках, скверах мы предлагаем разместить портреты героев ВОВ, кавалеров Ордена славы, героев Советского Союза с информацией о них самих, об их подвигах», – добавила Елена Цунаева.