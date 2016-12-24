В Лямбире приступили к благоустройству общественных территорий

В Мордовии проводится благоустройство общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Так, в Лямбире приступили к реконструкции Аллеи Славы и возведению парковой зоны на ул. Ленина.

На Аллее Славы уже работает техника. Строители демонтировали старую брусчатку, на ее место в ближайшее время положат новую. Параллельно идет благоустройство парковой зоны. В центре села скоро появятся детский игровой комплекс и зона отдыха с лавочками. Здесь же установят малую архитектурную форму символа Лямбиря – лошади. На центральной площади также идут демонтажные работы, завезен песок и щебень.

Напомним, что сейчас проходит Всероссийское рейтинговое голосование по выбору территорий, которые благоустроят в 2025 году. В нем участвуют три пространства в Саранске и два в Рузаевке. Голосование продлится до 30 апреля. Принять в нем участие может любой житель Мордовии старше 14 лет. Выбор общественной территории можно сделать на сайте 13.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги». Также голосовать помогают волонтеры, они работают на улицах и в других многолюдных местах.