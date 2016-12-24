В Мордовии прокуратура добивается ликвидации пустующих аварийных домов в Темниковском районе

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Прокуратура Темниковского района провела проверку соблюдения законодательства при переселении граждан из аварийного жилья.
В ее ходе выяснилось, что Администрацией Темниковского района не принимаются меры к сносу 4 многоквартирных домов, расположенных в д. Андреевка, признанных в установленном законом порядке аварийными. Фактическое расселение граждан из этих домов произошло в течение 2022 и 2023 годов.
Сейчас доступ к ветхим строениям не ограничен, что представляет угрозу жизни и здоровья граждан. В этой связи прокурор обратился в суд с требованием обязать местную администрацию ограничить доступ к аварийным расселенным домам и снести их.
Судом исковые требования удовлетворены. После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой района.
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