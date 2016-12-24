Волонтеры помогают горожанам проголосовать за благоустройство Саранска

Наш город

В Мордовии продолжается рейтинговое голосование - жители выбирают общественную территорию, которая будет благоустроена по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году. 

Напомним, каждый участник голосования может отдать свой голос за одну из трёх территорий: 

- фонтанный спуск по улице Московской
- сквер на улице Мордовская, 35 
- общественная территория, прилегающая к Советской площади. 

На сегодняшний день в регионе участие в голосовании приняло более 50 тысяч человек.

Проголосовать помогают студенты. Каждый день они работают в центре Саранска. 

«Собирать голоса мы выходим несколько раз в неделю. Это интересный опыт общения с людьми, нам нравится. Видно, что жителям Саранска не все равно - они хотят жить в красивом, современном городе», - рассказала студентка Российской правовой академии Александра. 

Проголосовать можно на интернет-портале 13.gorodsreda.ru, либо при помощи волонтеров. Также все желающие могут отдать свой голос в Департаменте городского хозяйства на улице Советская, 34, в кабинете 204.

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