Волонтеры помогают горожанам проголосовать за благоустройство Саранска

«Хочется жить, дышать, творить и идти вперед!»
Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
В Мордовии продолжается рейтинговое голосование - жители выбирают общественную территорию, которая будет благоустроена по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году.
Напомним, каждый участник голосования может отдать свой голос за одну из трёх территорий:
- фонтанный спуск по улице Московской
- сквер на улице Мордовская, 35
- общественная территория, прилегающая к Советской площади.
На сегодняшний день в регионе участие в голосовании приняло более 50 тысяч человек.
Проголосовать помогают студенты. Каждый день они работают в центре Саранска.
«Собирать голоса мы выходим несколько раз в неделю. Это интересный опыт общения с людьми, нам нравится. Видно, что жителям Саранска не все равно - они хотят жить в красивом, современном городе», - рассказала студентка Российской правовой академии Александра.
Проголосовать можно на интернет-портале 13.gorodsreda.ru, либо при помощи волонтеров. Также все желающие могут отдать свой голос в Департаменте городского хозяйства на улице Советская, 34, в кабинете 204.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма