Волонтеры помогают горожанам проголосовать за благоустройство Саранска

В Мордовии продолжается рейтинговое голосование - жители выбирают общественную территорию, которая будет благоустроена по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году.



Напомним, каждый участник голосования может отдать свой голос за одну из трёх территорий:

- фонтанный спуск по улице Московской

- сквер на улице Мордовская, 35

- общественная территория, прилегающая к Советской площади.



На сегодняшний день в регионе участие в голосовании приняло более 50 тысяч человек.



Проголосовать помогают студенты. Каждый день они работают в центре Саранска.



«Собирать голоса мы выходим несколько раз в неделю. Это интересный опыт общения с людьми, нам нравится. Видно, что жителям Саранска не все равно - они хотят жить в красивом, современном городе», - рассказала студентка Российской правовой академии Александра.



Проголосовать можно на интернет-портале 13.gorodsreda.ru, либо при помощи волонтеров. Также все желающие могут отдать свой голос в Департаменте городского хозяйства на улице Советская, 34, в кабинете 204.