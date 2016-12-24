Отель Radisson Hotel & Congress Center Saransk стал одним из победителей престижной премии

«Вы занимаетесь самым дорогим – нашими языками, культурой»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
Radisson Hotel & Congress Center Saransk стал одним из победителей премии Russian Hospitality Awards. Премия проводится уже 10 лет и стала одним из самых престижных и ожидаемых событий в области гостиничного бизнеса.
Участниками конкурса стали более 700 отелей. 127 финалистов боролись за победу в 25 номинациях. Конкурс длился на протяжении полугода и включал в себя 3 этапа отбора: оценка рейтингов, проверка тайными гостями, звонки от экспертов, личное интервью, подготовка презентаций и оценка членами жюри.
В номинации «Лучший свадебный отель» победителем признал отель Radisson Hotel & Congress Center Saransk.
Как отмечают в Минэкономики РМ, для отеля Мордовии это уже не первая награда в престижной премии. В прошлом году он был признан лучшим бизнес-отелем в категории 4*.
Также в пятерку лучших отелей страны для проведения свадебного торжества вошел еще один отель Саранска – Mercure Saransk Center.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой