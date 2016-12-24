Отель Radisson Hotel & Congress Center Saransk стал одним из победителей престижной премии

Radisson Hotel & Congress Center Saransk стал одним из победителей премии Russian Hospitality Awards. Премия проводится уже 10 лет и стала одним из самых престижных и ожидаемых событий в области гостиничного бизнеса.



Участниками конкурса стали более 700 отелей. 127 финалистов боролись за победу в 25 номинациях. Конкурс длился на протяжении полугода и включал в себя 3 этапа отбора: оценка рейтингов, проверка тайными гостями, звонки от экспертов, личное интервью, подготовка презентаций и оценка членами жюри.





В номинации «Лучший свадебный отель» победителем признал отель Radisson Hotel & Congress Center Saransk.



Как отмечают в Минэкономики РМ, для отеля Мордовии это уже не первая награда в престижной премии. В прошлом году он был признан лучшим бизнес-отелем в категории 4*.



Также в пятерку лучших отелей страны для проведения свадебного торжества вошел еще один отель Саранска – Mercure Saransk Center.