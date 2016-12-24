В Мордовии студенты на олимпиаде ПФО посоревнуются в пилотировании БПЛА

С 26 по 27 апреля в Саранске на площадке МГУ им. Н.П. Огарева пройдет финал Интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО». Участие в нем примут студенты из 14 регионов Приволжского федерального округа, а также ДНР и Запорожья, Кыргызстана и Беларуси. В этом году ребята будут соревноваться не только по направлениям, ставшими традиционными, но и в двух новых: программирование и пилотирование БПЛА.

Всего в Мордовию приедет около 300 студентов из высших и средне-специальных учебных заведений Приволжского федерального округа. Республика примет сборные команды из Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Республики Марий Эл и Пермского края. Региональную сборную представят студенты МГУ им. Н.П. Огарева.

Ребята будут состязаться по шести направлениям: конкурс инженерных команд, робототехника, программирование БПЛА, пилотирование БПЛА, парламентские дебаты и «Что? Где? Когда?» К оценке качества выполнения заданий привлечены 32 судьи, из которых 17 — иногородние.

«В этом году помимо расширения географии олимпиады, мы ввели в программу два новых для нас соревновательных направления «Пилотирование БПЛА» и «Программирование БПЛА». Это связано с потребностями стремительно растущей отрасли беспилотной авиации, в которой, по оценкам различных экспертов, спрос на специалистов только за 2023 год вырос в два-три раза. Здесь важны знания ребят в таких отраслях, как механика, радиоэлектроника, программирование, радиосвязь и другие. Студенты, развивающиеся в данных направлениях — будущие технологические предприниматели и изобретатели. Уверена, уникальный региональный опыт можно будет масштабировать на Приволжском и Всероссийском уровнях. А сейчас просто хочется пожелать участникам удачи. Мы ждем вас в Мордовии!» — отметила председатель Госкомитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева.

По гуманитарным направлениям задания разработаны профессионалами из Москвы, Казани и Челябинска. По инженерным направлениям в качестве разработчиков заданий и членов жюри для соревнований привлечены представители крупных промышленных и технологических компаний.