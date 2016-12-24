Предпринимателям Мордовии рассказали как увеличить продажи на маркетплейсах

В Центре «Мой бизнес» РМ прошел практический семинар по росту продаж на маркетплейсах и аудиту магазинов действующих продавцов. Его проведение стало возможным благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».



Перед началом семинара участников встречи поприветствовала директор Центра «Мой бизнес» Елена Калачина. Она отметила, что сегодня продажи на маркетплейсах - одна из наиболее эффективных стратегий для расширения аудитории и увеличения объемов продаж в бизнесе, и выразила уверенность, что мероприятие станет полезным для каждого предпринимателя.



Затем эксперт из Санкт-Петербурга рассказала субъектам МСП Мордовии об актуальных стратегиях и методиках, которые помогают увеличивать объемы продаж и укреплять позиции на рынке. Популярные в России маркетплейсы предоставляют удобную платформу для продажи товаров и услуг, привлекая миллионы потенциальных клиентов со всего мира.