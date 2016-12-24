Банк земли Мордовии пополнился новыми участками

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«На сегодняшний день банк земли Мордовии содержит 694 перспективных земельных участка, площадью 3578 га. Из них 364 участка предоставлены под индивидуальное жилищное строительство, 14 участков - под строительство многоквартирных домов», - рассказала руководитель Управления Росреестра по Мордовии Светлана Балескова.
С помощью сервиса, который размещен на публичной кадастровой карте, подать заявление для получения земельного участка может любой желающий. Это могут быть как инвесторы и застройщики, которые выбирают участки для возведения многоквартирных домов или коттеджных поселков, так и граждане, которые хотят построить частный дом.
Проект «Земля для стройки» реализуется по поручению Председателя Правительства РФ и является частью государственной программы «Национальная система пространственных данных». Создание этой системы включено в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года с целью обновления инфраструктуры и формирования комфортной среды для граждан.
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