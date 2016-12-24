Банк земли Мордовии пополнился новыми участками

Репортер

«На сегодняшний день банк земли Мордовии содержит 694 перспективных земельных участка, площадью 3578 га. Из них 364 участка предоставлены под индивидуальное жилищное строительство, 14 участков - под строительство многоквартирных домов», - рассказала руководитель Управления Росреестра по Мордовии Светлана Балескова.

С помощью сервиса, который размещен на публичной кадастровой карте, подать заявление для получения земельного участка может любой желающий. Это могут быть как инвесторы и застройщики, которые выбирают участки для возведения многоквартирных домов или коттеджных поселков, так и граждане, которые хотят построить частный дом.

Проект «Земля для стройки» реализуется по поручению Председателя Правительства РФ и является частью государственной программы «Национальная система пространственных данных». Создание этой системы включено в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года с целью обновления инфраструктуры и формирования комфортной среды для граждан.

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