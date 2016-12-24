В трех районах Мордовии введен особый противопожарный режим

Сегодня в Лямбирском, Торбеевском и Дубенском муниципальных районах Мордовии введен особый противопожарный режим.



Весной во время традиционных домашних субботников проблема сжигания сухой травы становится особенно актуальной. Жители сжигают мусор и прошлогоднюю траву на своих огородах и дворовых территориях. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни.



За минувшие выходные в регионе было зарегистрировано 25 возгораний сухой растительности на площади 7,63 га.



Главное управление МЧС России по Республике Мордовия напоминает об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Согласно статье 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях: для граждан - штраф в размере до 4 000; для должностных лиц - штраф в размере до 30 000 рублей; для юридических лиц - штраф в размере до 500 000 рублей.



Те же действия в условиях особого противопожарного режима влекут наложение административного штрафа для граждан в размере 10 000-20 000 рублей, для должностных лиц - 30 000 - 60 000 рублей, для ИП - 60 000 - 80 000, для юридических лиц - 400 000-800 000 рублей.



При возгорании сухой травы или леса необходимо незамедлительно звонить: 112.