В Мордовии спецназ Росгвардии отработал занятие по беспарашютному десантированию из вертолета

На аэродроме в Лямбирском районе состоялась плановая тренировка по беспарашютному десантированию из вертолета МИ-8 бойцов спецназа Управления Росгвардии по Республике Мордовия.

Перед практическим занятием командиры подразделений провели подробный инструктаж, в ходе которого довели требования безопасности при выполнении упражнений и информацию о видах и способах беспарашютного десантирования.

Сотрудники спецподразделений Росгвардии отработали алгоритм специальных упражнений на земле, а затем успешно выполнили все нормативы беспарашютного десантирования из вертолета Ми-8.