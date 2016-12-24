В Мордовии спецназ Росгвардии отработал занятие по беспарашютному десантированию из вертолета

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На аэродроме в Лямбирском районе состоялась плановая тренировка по беспарашютному десантированию из вертолета МИ-8 бойцов спецназа Управления Росгвардии по Республике Мордовия.
Перед практическим занятием командиры подразделений провели подробный инструктаж, в ходе которого довели требования безопасности при выполнении упражнений и информацию о видах и способах беспарашютного десантирования.
Сотрудники спецподразделений Росгвардии отработали алгоритм специальных упражнений на земле, а затем успешно выполнили все нормативы беспарашютного десантирования из вертолета Ми-8.
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Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
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