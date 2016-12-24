Уже более 56 тысяч голосов отдали жители Мордовии за объекты благоустройства

Продолжается Всероссийское рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства в 2025 году. За пространство, которое нуждается в реконструкции, жители Мордовии отдали 56 290 голосов.

Напомним, от Саранска участвуют:

- фонтанный спуск на ул. Московской

- сквер на ул. Мордовской

- территория возле Советской площади.

Претенденты от Рузаевки:

- музей боевой техники по ул. Луначарского

- привокзальная площадь.

Напомним, Всероссийское рейтинговое голосование проходит по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России. Проголосовать могут все желающие на сайте 13.gorodsreda.ru до 30 апреля. Также можно воспользоваться помощью волонтеров. От выбора каждого жителя Мордовии зависит, какое общественное пространство республики обретет новый облик в 2025 году.