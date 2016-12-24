Гастрономический дебошир из Кемли отправится на принудительные работы

35-летний ранее судимый предприниматель из поселка Кемля Ичалковского района выслушал приговор суда за хулиганство и вымогательство. В декабре прошлого года он устроил дебош в кафе быстрого питания, где напал на повара из-за плохого, по его мнению, качества приготовленной шаурмы.

По информации МВД по РМ, 14 декабря прошлого года в павильон по продаже шаурмы в селе Ичалки пришел покупатель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина стал высказывать 19-летнему повару претензии к качеству продукции. Он выражался в адрес молодого человека нецензурной бранью, а потом стал бросать в работника точки выставленные на витрине напитки и готовую продукцию. Потерпевший получил телесные повреждения.

Участковые уполномоченные полиции установили личность буйного товарища и задержали. На время расследования его заключили под стражу.

В ходе следствия было установлено, что в тот же день нетрезвый деятель в помещении пилорамы совершил вымогательство 20 тысяч рублей у местного работника. А в случае отказа, угрожал повредить колеса трактора, находившегося на территории пилорамы. Потерпевший реально воспринял эти угрозы и попросил отсрочку на один день. Вымогатель согласился немного подождать с получением денег и ретировался.

По информации прокуратуры РМ, суд приговорил обвиняемого к 1 году 3 месяцам принудительных работ с удержанием в доход государства 5 % из его заработной платы.