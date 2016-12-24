В Саранске под колеса BMW угодил 48-летний пешеход

«Степан Эрьзя. Долгий путь домой»
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
Как сообщает Госавтоинспекция республики, 19 апреля в Саранске в 21.19 напротив дома № 13/3 по ул. Косарева 24-летний водитель автомашины BMW совершил наезд на 48-летнего пешехода. В результате ДТП пострадавший с различными травмами был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу № 4.
Водитель трезв, в отношении него составлен административный материал за установку на одной оси транспортного средства колес разного диаметра.
Поделиться в соц. сетях:
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России