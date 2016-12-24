В Саранске под колеса BMW угодил 48-летний пешеход

Как сообщает Госавтоинспекция республики, 19 апреля в Саранске в 21.19 напротив дома № 13/3 по ул. Косарева 24-летний водитель автомашины BMW совершил наезд на 48-летнего пешехода. В результате ДТП пострадавший с различными травмами был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу № 4.

Водитель трезв, в отношении него составлен административный материал за установку на одной оси транспортного средства колес разного диаметра.